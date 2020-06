Il Comitato Tecnico Scientifico dice ancora no alla riapertura dello sport da contatto, nonostante il Ministro allo sport Spadafora abbia dichiarato il suo benestare.

Fatto sta che ad oggi i dispositivi di protezione individuale si applicano dalla gestione spiagge alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e le uniche danneggiate dalla non riapertura come al solito saranno le palestre con centinaia di appassionati e tesserati, dal Karate, al Judo, al Kung Fu, Muay Thai, Kick Boxing, BJJ ecc.

Gare, manifestazioni, passaggi di grado, eventi sono ancora difficili da calendarizzare per le associazioni, enti e federazioni con riconoscimento Coni con così tanta incertezza.

La verità di fondo è sicuramente che la politica nazionale in questo periodo è ancora sotto l’influenza dei tecnici del Comitato Tecnico Scientifico, seppur in alcune Regioni come la Puglia con minimo contagio Covid lo sport da contatto abbia già ripreso.