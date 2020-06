Non solo Mondragone di cui si parla ormai da giorni, il coronavirus ha preso piede in alcune zone dell’Italia con importanti focolai.

Mondragone (Caserta): 49 positivi e da due giorni è stata istituita una zona rossa presidiata dalle forze dell’ordine e dall’esercito;

Bologna: 64 positivi tra operai, e loro familiari, dell’azienda di consegne Bartolini;

Roma: I casi positivi della settimana scorsa al San Raffaele Pisana, mentre in un istituto religioso sono stati confermati 4 nuovi positivi;

Palmi (Reggio Calabria): 8 positivi e istituita una zona rossa nei quartieri Pietrenere, Tonnara, Scinà;

Montecchio (Reggio Emilia): 7 positivi in due famiglie;

Bolzano: 11 positivi in una famiglia;

Como: 7 positivi in una casa d’accoglienza;

Alessandria: 13 positivi in una casa di riposo;

Porto Empedocle (Agrigento): 28 migranti positivi dalla nave Sea Watch;

Sono 259 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri quando se ne sono registrati 296, mentre le vittime nelle ultime 24 ore sono 30, quattro in meno di ieri. Il numero totale dei casi sale a 239.961 mentre quello dei morti a 34.708.

In Lombardia si registrano 156 casi, il 60,2% del totale. Alto anche il numero in Emilia Romagna, +46 casi, per il focolaio di Bartolini a Bologna.

Gli attualmente positivi sono 17.638, 665 meno di ieri mentre risalgono leggermente le terapie intensive: 2 più di ieri per un totale di 105.