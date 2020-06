Via all’iter per la definizione del Piano regionale dei trasporti, attraverso una mozione, Piano che verrà redatto entro un anno e la cui ultima approvazione risale al 1993, “quindi – ha spiegato l’assessore Giorgio Todde – è necessario intervenire su una nuova pianificazione”.

“La redazione del piano – ha chiarito – consentirà di definire il quadro delle strategie di intervento pubblico in materia di trasporto nel comparto terrestre, aereo e marittimo”. In particolare, “uno degli obiettivi è quello di incentivare maggiormente l’uso dei servizi di trasporto pubblico collettivo in modo da contenere la congestione del traffico, l’inquinamento prodotto e il grado di incidentalità”.

Il piano, poi, ha sottolineato Todde, avrà anche “un impatto ‘green’ sul sistema scolastico, produttivo e sanitario, pur tenendo in forte considerazione la crescita tecnologica ed economica della nostra Isola”. “Il piano consentirà di intervenire in maniera efficace sullo sviluppo integrato dei trasporti in Sardegna – ha commentato il governatore Solinas – garantendo il diritto a una mobilità sostenibile per tutti i cittadini sardi”.