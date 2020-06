Il Comune di Olbia dice “No” alla vendita e al consumo di bevande alcoliche da asporto nelle aree pubbliche del centro città per tutto il mese di luglio: la decisione dell’amministrazione è contenuta in un’ordinanza emanata dal sindaco Settimo Nizzi, con l’obiettivo di prevenire schiamazzi, disturbo della quiete pubblica e disordini in generale.

“Recentemente si sono verificati nel centro cittadino numerosi episodi quali schiamazzi, danneggiamenti, abbandono di rifiuti – afferma Nizzi – che hanno determinato un notevole degrado dell’ambiente nonché un grave disturbo della quiete pubblica, pregiudicando il decoro e la vivibilità del contesto urbano, generando inoltre rilevanti problematiche di sicurezza urbana e situazioni contrarie alle regole del vivere civile”.

“Questi episodi – conclude il sindaco – sono stati causati nella maggior parte dei casi dal consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche”. La zona su cui vigerà il divieto di vendere e consumare alcolici da asporto riguarda gran parte del centro cittadino. I trasgressori saranno puniti con una multa da 500 a 5mila euro e la sospensione dell’attività.