Finisce per Giovanni Maria Soro, commissario della Aou di Sassari, l’esperienza sarda iniziata il 30 marzo scorso durante l’emergenza coronavirus e fa ritorno in Lombardia, a suo dire per ragioni personali: la famiglia infatti vive a Milano.

Secondo le prime indiscrezioni però, dietro la scelta del manager, ci sarebbe anche l’offerta di un incarico importante arrivata dalla Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia. Di certo il periodo che ha caratterizzato la permanenza di Soro a Sassari non è stato dei più facili, considerato che gli ospedali dell’azienda universitaria sono stati l’epicentro del focolaio Sassarese.

“Se le dimissioni sono confermate, la Giunta Solinas riceve l’ennesimo schiaffo da un professionista riconosciuto a livello nazionale”, dichiara il consigliere del Pd Gianfranco Ganau. “Nessuno – spiega – può credere che un manager del livello di Soro fosse venuto in Sardegna per soli tre mesi”. L’esponente dem definisce l’Aou di Sassari “l’impresa sanitaria più difficile da gestire nell’Isola” e accusa la Giunta di centrodestra di tenerla “commissariata da quindici mesi per una lotta di potere tra correnti di maggioranza di cui fanno le spese operatori e cittadini”. Per questo, chaiarisce Ganau, “dico basta ai commissari”.

