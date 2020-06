Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, si rivolge alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli e al presidente della Regione, Christian Solinas per cercare una soluzione il più velocemente possibile della vertenza Air Italy, evitando quindi che la città di Olbia “precipiti a livello economico e sociale”.

Secondo Nizzi è necessario che Governo e Regione agiscano in sinergia, ripartendo da tre punti fermi: “Air Italy è una compagnia italiana; i lavoratori che operano direttamente o indirettamente sono cittadini italiani; l’Italia è uno Stato membro dell’UE – scrive il sindaco -. Gli altri Stati membri, in virtù del principio di competenza e coerenti ai trattati hanno sottoposto e ottenuto dall’UE i nulla osta necessari per dare alle compagnie aeree di Stato gli aiuti per fare fronte all’emergenza Covid-19”.

Il suggerimento indirizzato a Governo e Regione è quindi quello di utilizzare i nuovi strumenti normativi e di programmazione finanziaria anche in via di approvazione, per definire un “nuovo quadro comunitario di sostegno e in particolare la nuova e rinnovata compagnia aerea nazionale che raccolga l’eccellenza di Alitalia-Air Italy attraverso un nuovo assetto societario e occupazionale”.