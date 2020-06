Con la prima tranche del Bando Indigenti da 50 milioni di euro come forma di aiuto economico stabilita dal Governo per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza Covid, in Sardegna verrà distribuito agli indigenti il formaggio Montasio DOP.

Dal Bando sono rimaste escluse tutte e tre le DOP ovine sarde (Pecorino romano, Fiore sardo e Pecorino sardo), mentre il Montasio è inserito nel lotto 2, dove oltre alla Sardegna ci sono anche Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Lazio.

In queste ore si sono intensificati gli appelli al Governo affinché ci ripensi e inserisca le Dop sarde nel paniere dei prodotti destinatari di aiuti. Una mossa fondamentale, è stato da più parti sottolineato, per garantire al comparto l’ossigeno necessario a superare la crisi economica che è destinata ad aggravarsi. È andata meglio ad altre regioni, dove saranno distribuiti formaggi prodotti in loco. In Sicilia, per esempio, saranno distribuiti pecorino siciliano e pecorino ragusano; in Toscana il pecorino Toscano Dop e in Calabria il Caciocavallo Silano.

