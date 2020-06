L’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna ha comunicato la decisione presa dal Tar Sardegna, che ha respinto il ricorso della Sinergest Spa, cancellando quindi la possibilità di uno stop alla procedura di affidamento dei servizi ai passeggeri in arrivo e partenza al porto di Olbia Isola Bianca.

Si procede, quindi, con le aggiudicazioni dei lotti I e III. Ancora qualche giorno, invece, per chiudere l’ultima fase di gara, relativa al II lotto (trasporto su navetta dalla stazione marittima alla nave e viceversa), per il quale l’AdSP ha richiesto alcuni chiarimenti sulla congruità nel rapporto offerta tecnica-offerta economica ad una delle cinque società concorrenti.

“Accogliamo con soddisfazione, ma non con sorpresa, l’esito del giudizio cautelare del TAR – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – e proseguiamo la nostra attività finalizzata a due principali priorità: assicurare piena continuità ai servizi ai passeggeri per i prossimi anni e garantire i livelli occupazionali in un contesto portuale fortemente messo alla prova dall’attuale periodo di crisi”.