“Purtroppo il consigliere Solinas dimostra di non sapere che proprio oggi su sollecito della Commissione Ambiente della quale l’assessore Lampis è coordinatore nazionale, è partita la lettera del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, che conferma la richiesta di chiarimento fatta al ministro Costa da tutte le Regioni italiane”. Sono le parole di Francesco Mura, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, circa le dichiarazioni del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle sul tema della bonifica dall’amianto.

“Al fine di superare le criticità, da sempre manifestate da parte dei soggetti pubblici, nelle attività di bonifica dell’amianto per la mancanza dei fondi necessari per la ricostruzione degli immobili bonificati – scrive Bonaccini nella lettera al Ministro – le Regioni ritengono necessario prevedere espressamente detta ipotesi all’interno delle categorie di spesa ritenute ammissibili per la rendicontazione delle risorse stanziate dal Pon. Le Regioni chiedono al Ministero dell’ambiente di fornire una chiara linea interpretativa che consenta di definire il quadro degli interventi che andranno a comporre il programma straordinario, prevedendo di destinare le risorse per l’intera copertura degli interventi di bonifica dell’amianto, comprensivi delle attività di ricostruzione e delle spese generali”.

“Sarebbe più opportuno che il tempo perso a produrre comunicati di opposizione preconcetta, il consigliere Solinas lo occupasse per documentarsi e soprattutto per sollecitare i suoi ministri che tardano a fornire risposte importanti, come quella relativa alla bonifica dall’amianto degli edifici pubblici in Sardegna”, conclude Mura.

