I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Cagliari, ieri pomeriggio mentre transitavano in Via Riva di Ponente, in città, hanno notato un giovane straniero che alla vista degli Agenti, ha cercato di evitare un controllo di polizia, cambiando senso di marcia.

Immediatamente bloccato, l’uomo è stato identificato per Sene Mamadou, 40enne senegalese e ben noto alle Forze di Polizia per i suoi diversi precedenti tra cui spaccio, rapina e percosse. Mamadou dal controllo è risultato essere sottoposto agli arresti domiciliari. Già lo scorso 23 giugno, l’uomo era stato indagato in stato di libertà per il reato di evasione.

Mamadou è stato quindi nuovamente arrestato e trattenuto nelle Camere di Sicurezza in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.