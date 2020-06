Durante una riunione in videoconferenza dei sindaci dell’Isola, Franco Cuccureddu, ex sindaco di Castelsardo, è stato nominato coordinatore regionale dei Borghi più belli d’Italia, mentre i vice coordinatori saranno i sindaci di Bosa, Piero Casula e di Carloforte, Salvatore Puggioni.

I comuni interessati sono: Atzara, Bosa, Carloforte, Castelsardo e Posada (assente il Comune di Sadali, l’ultimo comune della Sardegna ad aver avuto accesso, lo scorso anno, al prestigioso club). La riunione è stata convocata e presieduta da Fiorello Primi, presidente nazionale dell’associazione che ha illustrato alcune delle attività in corso, sottolineando come le restrizioni per la pandemia ed il relativo crollo delle presenze turistiche è arrivato mentre il prodotto turismo nei borghi fa registrare una continua crescita sia in termini di presenze che di interesse mediatico.

Primi impegni del coordinamento regionale saranno quelli di cercare un incontro con i rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale, come avvenuto nelle altre regioni, per valutare gli interventi necessari da realizzare per il rilancio nel post Covid del turismo nei borghi, divenuto il terzo pilastro (dopo città d’arte e marino-balneare) dell’offerta turistica italiana nel 2019, con oltre 30 milioni di presenze.