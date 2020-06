Il Corpo forestale attraverso la SOUP Linea Spegnimento sta coordinando l’attività di 2 suoi elicotteri provenienti dalle basi di Fenosu e Marganai per un intervento nell’agro del comune di Palmas Arborea, in località S’isca de Su ponti e Villamassargia in località POD.E N.18.

Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il Corpo Forestale, con i D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenenti alle pattuglie del Corpo forestale di Oristano e Siliqua.