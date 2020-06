“‘Siete zitelle insoddisfatte’. Questa è la frase pronunciata ieri nell’Aula del Consiglio regionale, da Dario Giagoni, vice commissario (che già a dirla così sembra di essere in Questura) della Lega sarda, rivolgendosi alle colleghe dell’opposizione. E se ancora vi state chiedendo cosa possa mai esserci in comune fra la Lega e una parte della Sardegna, la risposta sta tutta in questa frase”, lo scrive in un post su facebook l’ex parlamentare Michele Piras, circa le frasi sessiste pronunciate dal capogruppo Lega in Consiglio Regionale Dario Giagoni.

“La rozzezza, il sessismo, la volgarità e un modo di stare nelle Istituzioni democratiche che le riduce a una stalla, senza onore né contegno – conclude Piras – insomma, anche i rozzi di Sardegna hanno trovato ospitalità nello spazio politico più affine al loro stile”.

Guarda il video: