Un uomo è morto ad Arzachena dopo essersi schiantato in auto contro una casa alla periferia del paese.

L’uomo, di cui non è stata ancora resa nota l’identità, pare abbia avuto un malore mentre era alla guida, ha saltato uno stop in viale Paolo Dettori ed è andato a sbattere contro il muro di un’abitazione. Sul posto è arrivato l’elicottero del 118 e un’ambulanza: nello scontro l’uomo ha rimediato un forte trauma cranico e ogni tentativo di rianimarlo è risultato inutile. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.