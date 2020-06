“Emerge l’esigenza di percorrere una nuova strada, civica e identitaria, basata sul ruolo e le azioni svolte in questi anni nella massima assise nuorese dal Partito con i propri Assessori e Consiglieri Comunali. Per Nuoro decide Nuoro”. Con queste parole il Psd’Az di Nuoro ufficializza la volontà di percorrere un nuovo progetto identitario in vista delle amministrative del capoluogo, andando di fatto contro gli accordi presi nelle ultime settimane dalla Lega insieme a Forza Italia e Fratelli d’Italia.

“La Lega – spiegano le Sezioni – indicherà il candidato Sindaco per il tavolo di centrodestra dal quale il Partito Sardo d’Azione Nuoro si è già distaccato pubblicamente, attraverso una deliberazione della Segreteria cittadina a maggioranza delle sue sezioni, ossia da oltre 100 tesserati. A questi si sommano le 21 sottoscrizioni totali alla linea adottata per oltre 600 tesserati sardisti sul territorio provinciale di Nuoro. Non saremo a quel tavolo ed esprimeremo il candidato sindaco della nostra coalizione civica e identitaria a guida sardista”.

“Nuoro Capoluogo”, così il nome del progetto politico proposto dalle Sezioni del Partito Sardo d’Azione di Nuoro, un “esperimento politico – si legge in una nota – di livello nazionale, non solo amministrativo della Provincia di Nuoro, ma quale riferimento politico della Sardegna Centrale e dei suoi temi cardine, legati all’atavica questione delle Zone Interne, alla dismissione delle Istituzioni e dei servizi, allo spopolamento, alla necessità di infrastrutture, ai trasporti, alla pubblica istruzione, al diritto alla salute e alla giustizia fiscale. Restituire alla Città di Nuoro il ruolo guida in quelle rivendicazioni, sempre disattese, che portino a sviluppare politiche di rete e sinergie con l’intero territorio”.