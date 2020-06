Una donna di circa 70 anni ha rischiato di annegare questa mattina nello specchio di mare antistante la spiaggia di Porto Tramatzu, nel Comune di Villaputzu, nel Sud Sardegna. L’anziana stava facendo il bagno quando ha visto il nipotino allontanarsi dagli scogli e ha cercato di raggiungerlo.

Durante queste fasi, forse a causa di un avvallamento nel fondale o a causa della stanchezza, l’anziana non è riuscita più a tornare indietro. Ha iniziato a urlare in cerca di aiuto. Il bagnino di uno stabilimento si è tuffato in mare, l’ha raggiunta e aiutata a tornare a riva. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno visitato l’anziana. Stava bene, lei stessa ha rifiutato il trasporto in ospedale.