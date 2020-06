Sbarco di migranti questo pomeriggio intorno alle 19 nella spiaggia di Porto Pino, in comune di Sant’Anna Arresi. Una ventina di persone, a bordo di due barchini, sono arrivate nel porticciolo ed hanno ormeggiato tra le barche dei pescatori.

Sul posto, allertati dalle decine di persone, che prendevano il sole nella vicina spiaggia, sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Carbonia che li stanno prendendo in custodia. Contemporaneamente si stano perlustrando atri tratti di costa per capire se sono arrivati nel Sulcis altri barchini favoriti dalle ottime condizioni meteomarine. Le operazioni sono in corso.