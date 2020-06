“Per troppo tempo abbiamo subìto l’ingiustizia che ci ha reso veterani della disperazione. Oggi dobbiamo alzarci, unirci e lottare anche per accendere un faro di speranza per chi verrà dopo di noi e per tenere vivo il ricordo di chi ci ha preceduto. Costruiamo insieme gli Stati Popolari”. Così Aboubakar Soumahoro in un video su Facebook.