E’ l’imprenditore Carlo Prevosto, 56 anni, del Pd, il candidato sindaco del centrosinistra per le amministrative del prossimo autunno a Nuoro, unico capoluogo di provincia sardo ad andare al voto. Questo il risultato sancito dalle primarie di coalizione celebrate ieri nel capoluogo barbaricino dove hanno votato 1.200 persone.

Prevosto con i suoi 615 voti ha distaccato di quasi 200 voti Francesco Manca di Fare Comunità, che ha preso 433 preferenze. Ultimo arrivato Paolo Pirisi di Nuoro Attiva con 155 voti. “La grande affluenza dei votanti è stata una vittoria di tutto il centrosinistra e non era per niente scontato in una domenica di giugno, in piena pandemia e con la confusione che regna nei nostri schieramenti – ha detto all’ANSA Carlo Prevosto dopo la proclamazione dei risultati – .

Già da oggi lavorerò per l’unione di tutto il centrosinistra e per invertire il pessimismo atavico nuorese: bisogna avere una visione di futuro non pensando al giorno dopo, ma ai prossimi 10 anni. Lavoreremo tutti insieme mettendo al centro le competenze per lo sviluppo della città, partendo da tre punti cardine: impresa, ambiente e cultura”.

“Non posso che ritenermi soddisfatto per il risultato ottenuto, partendo da una civica senza un partito alle spalle. Ora appoggeremo lealmente Carlo Prevosto unendo i nostri programmi e puntando a un modello di sviluppo senza industria pesante sullo stile del Trentino Alto Adige. Modello che non può che passare per la valorizzazione delle nostre eccellenze”.

Questo il commento di Francesco Manca. “E una vittoria di tutto il gruppo dei progressisti e questo per me è quello che conta – ha commentato invece Paolo Pirisi – Ora andiamo uniti alla sfida elettorale e cerchiamo di portare a casa il risultato”.

Il centrosinistra a Nuoro, però, corre già spaccato: a gennaio Lisetta Bidoni, ex insegnante ed ex sindacalista della Cgil, aveva annunciato la sua candidatura con il Progetto Nuoro 20-25. Più tardi era stato Francesco Guccini di Mdp ad abbandonare il tavolo e a proseguire la sua corsa in autonomia. Ma pesa anche l’incognita della ricandidatura del sindaco uscente Andrea Soddu, candidato alle europee nelle fila del Pd, che non ha ancora sciolto la riserva sulla presentazione di una sua lista, appoggiato da una parte delle civiche che lo hanno sostenuto nel 2015.