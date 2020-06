Un 31enne residente a Rimini, allievo della scuola di paracadutismo di Fano per ottenere il brevetto, è rimasto ferito durante un lancio a causa di un problema negli ultimi metri della fase di atterraggio nei pressi dell’elisuperficie fanese.

Il paracadutista, cosciente al momento dei soccorsi, è stato trasportato in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona in codice rosso per tutti gli accertamenti del caso ma non sarebbe in pericolo di vita.

Dalle prime informazioni, è ‘precipitato’ negli ultimi metri del lancio da 3mila metri, che si era svolto regolarmente fino a quel momento, forse a causa di un errore di manovra, e questo ha in parte limitato le conseguenze dell’incidente