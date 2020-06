Cagliari, coppia arrestata per spaccio di droga

Nell’ambito di servizi svolti in tutta la Provincia, finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno tratto in arresto una coppia che aveva intrapreso un’illecita ma fiorente attività di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno accertato che presso il villaggio Tasonis nel comune di Sinnai un 24enne e la compagna di 28enne, entrambi di Cagliari, avevano utilizzato una casa rurale per allestire una serra indoor per la coltivazione di marijuana.

La serra era stata allestita in una stanza della casa, in cui le piante di marijuana in perfetto stato vegetativo, con altezze di circa 60/70 cm ognuna, erano sistemate in 55 vasi di plastica.

L’allestimento era completo di tutto il materiale per la cura delle piante, con tanto di lampade, pannelli riflettenti, impianto di aerazione e di regolazione dell’umidità, nonché di materiale per la concimazione.

E’ stata denunciata anche una terza persona, per la quale è stata accertata la frequentazione della casa, si tratta di un 25enne cagliaritano.