“È assurdo che nemmeno al tempo del Covid il Governo controlli e blocchi gli sbarchi degli algerini”. Queste le parole del capogruppo di FdI in Commissione Difesa Salvatore Deidda dopo aver chiesto, nei giorni scorsi, un’informativa urgente del Ministro degli Interni circa gli sbarchi.

“Da anni chiedo interventi in materia e, nonostante le rassicurazioni dei vari Governi, niente e nessuno ha risolto la questione. Questa volta è accaduto in mezzo a centinaia di bagnanti – denuncia Deidda – cos’altro deve accadere perché si aprano gli occhi? Più volte Conte e Di Maio si sono recati in Algeria e nonostante promettessero zero sbarchi ecco i risultati. Mentre attendiamo il Ministro Lamorgese in Aula per un confronto, rilanciamo la proposta di navi militari che vigilino nel nostro mare, in pieno accordo con l’Algeria. Tra il covid, criminalità e terrorismo non è più tempo di annunci ma di fatti”, conclude Salvatore Deidda.