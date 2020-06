“Gli sbarchi di migranti provenienti dall’Algeria sulle coste sarde sono un pericolo per la sicurezza e la salute: con il suo immobilismo il Governo si assume una gravissima responsabilità”. Lo afferma il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci.

“Sulla questione sicurezza – evidenzia il parlamentare del centrodestra – sia i servizi segreti che Frontex hanno esposto in maniera eloquente la situazione; per quanto riguarda la salute pubblica, gli arrivi di soggetti positivi al Covid-19 rappresentano un pericolo per un’isola che, sostenendo un costo altissimo sul piano economico e sociale, sta tentando di uscire dall’incubo. Ho già presentato in questi anni una serie interminabile di interrogazioni, ordini del giorno e interpellanze sul tema, ma il Governo continua a fare lo struzzo. Questa non è accoglienza umanitaria, è un traffico di persone umane che diventa in questo momento un vero e proprio attentato alla salute, alla sicurezza della nostra comunità. Bisogna bloccare subito la rotta clandestina Algeria-Sardegna. Se qualcuno pensa di continuare a fare spallucce perché se ne infischia della nostra isola e non il collegio elettorale di qualche capobastone del PD o del movimento cinque stelle – conclude Cappellacci- si sbaglia di grosso e sta giocando con il fuoco in maniera irresponsabile”.