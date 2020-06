Dal primo luglio la compagnia irlandese di low coast Ryanair riattiva i voli internazionali sull’aeroporto di Alghero

Già dal 21 giugno erano ripartite le rotte nazionali, ora ripartiranno anche i voli verso le mete europee, portando così a dieci il numero delle destinazioni raggiungibili da Alghero con Ryanair: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Londra Stansted, Bratislava, Bruxelles-Charleroi, Memmingen, Francoforte-Hahn, Katowice.

“Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l’estate 2020 e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell’Europa”, dichiara la responsabile delle comunicazioni internazionali di Ryanair, Chiara Ravara, cui fa eco il direttore generale di Sogeaal, Alberto Perini: “Siamo molto contenti per la ripartenza dell’operativo voli del nostro storico partner Ryanair. In questo delicato momento il ripristino delle attività e delle connessioni dello scalo di Alghero con numerose destinazioni nazionali e internazionali rappresenta un primo passo nel percorso di uscita dalla difficile situazione degli ultimi mesi, non solo per la società di gestione ma anche per tutto il territorio del nord ovest della Sardegna”.