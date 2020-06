Discarica a cielo aperto a Pirri – Mobilitati con noi!

“Oggi su richiesta di alcuni cittadini della zona, voglio denunciare questa discarica vergognosa che si trova a pochi passi dalle abitazioni – ad affermarlo è Valerio Piga del collettivo Arrosa – ci troviamo nel rione Baracca Manna di Cagliari-Pirri, le richieste di intervento non mancano, ormai i residenti sono esasperati, la puzza è insopportabile e nonostante avessi la mascherina, ho avuto non poche difficoltà per girare questo video”, conclude Piga.