Blitz dei carabinieri nella sede Aias di Domusnovas, l’ispezione che non è la prima in questa struttura ma che rientra in alcune verifiche in atto da oltre un anno da parte della Procura di Cagliari.

Non è chiaro se anche quest’ultimo blitz sia legato al procedimento penale ma è certo che sia legato alla verifica del rispetto dedli standard previsti dalla Convenzione in atto con l’ATS.

Nel mentre si attende a breve una risposta dal Tribunale fallimentare in merito alla richiesta di concordato a seguito dell’istanza di fallimento per le aziende della famiglia Randazzo.