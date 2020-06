Riaprono, durante la Fase 3 dell’emergenza coronavirus, martedì 30 giugno, le sale lettura delle biblioteche dell’Università di Cagliari, ma si potrà accedere dietro prenotazione, secondo le modalità pubblicate sul sito del sistema bibliotecario (Sba): ogni biblioteca invierà allo studente una mail di conferma con l’indicazione delle principali disposizioni da rispettare per accedere al servizio.

Dopo aver prenotato il posto per un giorno specifico, si potrà accedere solo se muniti di documento di riconoscimento e di mascherina di tipo chirurgico (che dovrà essere mantenuta per tutta la permanenza nei locali), e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti. Le prenotazioni giornaliere saranno effettuate per i posti disponibili nelle singole biblioteche, sulla base del numero contingentato.