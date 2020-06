Nel video si vede una donna vestita di rosso, che presumibilmente sta consumando rapporto sessuale con un uomo sul sedile posteriore del veicolo con le iniziali delle Nazioni Unite.

Tutto ciò si verifica nel mezzo di una strada trafficata mentre il SUV è in movimento, con i finestrini aperti. Questo evento non è passato inosservato agli alti funzionari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

“Siamo scioccati e profondamente turbati da ciò che viene visto nel video”, ha detto il portavoce del segretario generale, Stéphane Dujarric. Ha anche aggiunto che si tratta di un comportamento “disgustoso” che contraddice la politica dell’organizzazione.

Dujarric ha anche dichiarato che l’incidente è sotto indagine ed è già noto dove si è verificato; al momento si sta cercando di identificare i protagonisti del video. Secondo il portavoce, è molto probabile che si tratti di dipendenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la Supervisione dell’Armistizio.

Questa organizzazione è stata creata nel 1948 per monitorare il cessate il fuoco nella regione. L’organizzazione stessa ha anche commentato la situazione, indicando che la Missione è “impegnata nella politica di tolleranza zero delle Nazioni Unite contro qualsiasi tipo di condotta scorretta, compreso lo sfruttamento e gli abusi sessuali”.

#NewsAlert: Shocking video shows a United Nations vehicle that paid a hooker of a road to get sex in the back of the car, with a official @UN delegation member in the back! pic.twitter.com/0PoWZd20oG

— Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) June 24, 2020