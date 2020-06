Calano ancora i nuovi contagi da coronavirus in Italia: nella giornata di oggi, lunedì 29 giugno, sono stati registrato 126 i nuovi positivi, di cui 78 in Lombardia, pari al 61,9% del totale. Il numero totale dei casi sale così a 240.436. Flessione anche nella cirva delle vittime, che registrano un nuovo minimo a quota 6. Complessivamente i morti salgono a 34.744, secondo i dati del Ministero della Salute. I tamponi sono appena 27.218 nelle ultime 24 ore.

In Lombardia 1 deceduto, 78 positivi – Con 7.991 tamponi effettuati, sono 78 i nuovi positivi registrati in Lombardia (di cui 21 a seguito di test sierologici e 28 ‘debolmente positivi’), il totale sale dunque a 93.819. Sì è verificato un solo decesso (per un totale di 16.640), il dato più basso dal 22 febbraio. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (43); mentre cala ancora quello negli altri reparti che sono 321 (-2). A Milano si sono verificati 36 positivi (18 in città), 13 a Bergamo, 9 a Brescia e zero a Lodi, Pavia, Sondrio e Como.