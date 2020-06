Lo ha riferito il Centro nazionale per la gestione della Difesa della Federazione Russa.

Gli aerei sono stati tenuti sotto controllo, così come 2 caccia Su-27 sono stati fatti decollare per intercettarli.

Gli aerei militari americani non hanno violato lo spazio aereo russo.

“I voli degli aerei russi sono stati effettuati in stretta conformità con le norme internazionali per l’uso dello spazio aereo sulle acque neutrali, senza violare i confini di altri stati”, ha così concluso la nota il Centro nazionale per la gestione della Difesa.