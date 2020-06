Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari questa mattina nel quartiere di Barracca Manna in via Delle More Cagliari.

Per cause ancora da accertare un escavatore in manovra ha slittato sull’asfalto nelle sede stradale sfondando la recinzione perimetrale di un’abitazione, coinvolgendo anche un’autovettura in sosta; fortunatamente l’operatore è rimasto illeso e non è stato registrato nessun ferito.



Su richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale del Comando è intervenuta con il supporto di un’autogrù per la messa in sicurezza del mezzo.

Gli operatori Vvf hanno provveduto alla rimozione delle parti pericolanti della recinzione e alla messa in sicurezza dell’autovettura coinvolta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari e una squadra per effettuare la bonifica della sede stradale a causa dello sversamento di olio e carburante.