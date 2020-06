Uno stop inatteso e pesantissimo come occasione per fermarsi tutti assieme a riflettere, una ripartenza a ostacoli per discutere attorno a un tavolo di opportunità a partire dal prossimo anno. La presentazione della programmazione estiva diventa quindi una chiamata a raccolta, anche se a distanza, per un webinar dedicato a “Olbia Airport off-block – Summer 2020 e scenari per il futuro”.

L’evento online, in programma domani alle 18, è un’idea sviluppata dall’aeroporto internazionale “Costa Smeralda” in collaborazione con l’assessorato regionale del Turismo per consentire a tutti gli attori istituzionali, economici e sociali della filiera delle vacenze e del comparto aeroportuale di ragionare insieme su quello che può accadere da oggi in poi. Oltre alla presentazione dei voli in programma a Olbia per quest’estate, la Geasar, la società che gestisce lo scalo, invita tutti “per analizzare insieme alle principali compagnie aeree e agli operatori turistici le prospettive di ripartenza del settore e del trasporto aereo, oltreché ipotizzare possibili strategie per il rilancio della destinazione”.

A moderare il dibattito virtuale sul canale Facebook e sul sito dell’aeroporto sarà Leonard Berberi, giornalista del Corriere della Sera ed esperto di aviation e tecnologia. Interverranno Silvio Pippobello, amministratore delegato della Geasar, Mario Garau, manager dello sviluppo delle rotte della società, Daniela Candido, direttore regionale dell’Enac, Giorgio Todde, assessore regionale dei Trasporti, Gianni Chessa, assessore regionale del Turismo, Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna, Nicola Monello, presidente della sezione Turismo di Confindustria Centro Nord Sardegna, Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Giacomo del Chiappa, docente di Marketing dell’Università di Sassari, Giulio de Carli, socio fondatore di OneWorks, Valeria Rebasti, manager di Volotea per l’Italia, Lorenzo Lagorio, manager di easyJet per l’Italia, Andrea Benassi, vicepresidente del settore Network e pianificazione dei voli di Alitalia, e Marzio Scamolla, manager di S7 per l’Italia.