Un incendio è scoppiato intorno alla mezzanotte all’interno di un’abitazione in Corso Repubblica a Siliqua.

Svegliati dal crepitio delle fiamme, gli inquilini hanno immediatamente chiamato la sala operativa dei Vigili del fuoco di Iglesias. Gli operatori dei vvff sono poi intervenuti per domare le fiamme all’interno dell’intera struttura utilizzando un’autopompa. Una volta localizzato il rogo che ha coinvolto un divano e alcuni arredi, hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’ambiente, favorendo la fuoriuscita del fumo ed evitando la propagazione delle fiamme all’intera struttura.

Localizzate anche due bombole di GPL che sono state portate all’esterno per essere raffreddate. Fortunatamente nessuno degli inquilini è rimasto ferito ma le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Alcune foto: