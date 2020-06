Giovedì 2 luglio, dalle 8.30 alle 16.30, i tecnici di Abbanoa saranno al lavoro a Sestu per eseguire l’installazione di nuove apparecchiature. Saranno interessati i nodi idraulici realizzati in via Roma, Corso Italia e strada provinciale 8. Per eseguire gli interventi sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in tutto il centro abitato.

Come verificato durante la precedente sospensione, successivamente saranno necessari i tempi tecnici variabili per zona per normalizzare il servizio e garantire gli standard ottimali di distribuzione. L’acqua rientrerà nel pomeriggio nelle zone a quote più basse mentre nelle zone a quote più elevate o servite da tratti terminali di rete – spiega il gestore idrico – il servizio rientrerà alla normalità gradualmente durante la serata. Tempi maggiori saranno richiesti per la zona della lottizzazione Dedalo. Questo perché, dopo la conclusione dei lavori alle 16.30, sarà necessario rimettere in pressione ben 51 chilometri di reti idriche rimaste vuote per ore e far aumentare i livelli nel serbatoio cittadino. Sono operazioni che avvengono in maniera graduale per evitare sbalzi di pressione e sacche d’aria.

Tutte le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre in rete necessarie a limitare quanto possibile i disservizi ed effettuare operazioni di spurgo se dovessero verificarsi fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte.