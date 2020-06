Incidente stradale a Quartu Sant’Elena.

Lo scontro ha coinvolto due auto in via Leonardo Da Vinci. Ancora sconosciuta la dinamica dell’incidente.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza per soccorrere i conducenti, insieme i baschi verdi della Guardia di finanza che in questo momento sono impegnati a far defluire le auto incolonnate.

Si riscontrano rallentamenti del traffico.