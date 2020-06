Sa Razza o come in tanti conoscono come Sr Raza torna con una nuova traccia dallo stile G Funk made in Sardinia accompagnata da un home video in tinta psichedelica che ricorda un poco gli anni 90 e distribuita in tutti i digital stores.

“Anche Oggi me Pasio” è stata ispirata a un brano classico dell’epico album Wessisla”Oggi Me pasio” prodotto dalla Undafunk rec nel 96 oggi conosciuta come Nuf records.

La produzione, totalmente originale e nuova è stata affidata al beat maker Oristanese Rhamez RStudio. Sulla nuova strumentale si inserisce la strofa inedita di Ruido che ha curato anche il mix mentre la linea di Basso di Stefano Casti scivola sulla voce dei ritornelli della cantante Cubana Anabel Rodriguez protagonista del progetto musicale The Rocies.

La cover Art è stata realizzata dall’artista sardo Kiffa che realizza questi disegni con lo smartphone.

Anche Oggi me Pasio riprende quelle sonorità west coast e G Funk che hanno proprio caratterizzato lo stile di Sr Raza sin dalla prima ora e che successivamente si son diffuse in italia. Tanti sono ancora affezionati a questo suono che sembra non tramontare mai e che ultimamente sta tornando attuale in tante produzioni hip hop.

Quilo e Ruido proseguono nella loro reunion 2020 post lockdown e vogliono ripartire alla grande. I due rapper e producer isolani lavorano anche ai loro progetti da solisti che potete trovare su tutti gli stores da spotify ad amazon, itunes, deezer, instagram music, tik tok e tanti altri.