Motley Crue, Def Leppard, Poison e Joan Jett hanno annunciato le nuove date del tour negli stadi americani, inizialmente previsto per il 2020 ma posticipato a causa della pandemia da Covid.

Le date riprogrammate sono le seguenti:

19 giugno 2021 – Nashville, Tennessee @ Nissan Stadium

21 giugno 2021 – Cincinnati, Ohio @ Great American Ballpark

24 giugno 2021 – Charlotte, North Carolina @ Bank of America Stadium

26 giugno 2021 – Miami, Florida @ Hard Rock Stadium

27 giugno 2021 – Orlando, Florida @ Camping World Stadium

03 luglio 2021 – Cleveland, Ohio @ FirstEnergy Field

06 luglio 2021 – St. Louis, Missouri @ Busch Stadium

08 luglio 2021 – Minneapolis, Minnesota @ U.S. Bank Stadium

10 luglio 2021 – Detroit, Michigan @ Comerica Park

13 luglio 2021 – Philadelphia, Pennsylvania @ Citizens Bank Park

15 luglio 2021 – Flushing, New York @ Citi Field

17 luglio 2021 – Boston, Massachusetts @ Fenway Park

18 luglio 2021 – Boston, Massachusetts @ Fenway Park

20 luglio 2021 – Hershey, Pennsylvania @ Hersheypark Stadium

22 luglio 2021 – Pittsburgh, Pennsylvania @ PNC Park

07 agosto 2021 – Jacksonville, Florida @ TIAA Bank Field

09 agosto 2021 – Washington, DC @ Nationals Park

12 agosto 2021 – Buffalo, New York @ New Era Field

15 agosto 2021 – Atlanta, Georgia @ SunTrust Park

17 agosto 2021 – Houston, Texas @ Minute Maid Park

20 agosto 2021 – San Antonio, Texas @ Alamodome

22 agosto 2021 – Arlington, Texas @ Globe Life Field

24 agosto 2021 – Kansas City, Missouri @ Kauffman Stadium

28 agosto 2021 – Milwaukee, Wisconsin @ Miller Park

29 agosto 2021 – Chicago, Illinois @ Wrigley Field

03 settembre 2021 – Phoenix, Arizona @ State Farm Stadium

04 settembre 2021 – Los Angeles, California @ SoFi Stadium

07 settembre 2021 – Seattle, Washington @ T-Mobile Park

10 settembre 2021 – San Francisco, California @ Oracle Park

12 settembre 2021 – San Diego, CA @ Petco Park