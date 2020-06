Nel caso in cui pensassi che una pandemia non sia stata sufficiente per l’umanità quest’anno, gli scienziati avvertono che una seconda potrebbe arrivare presto. Si ritiene che il ceppo potenzialmente pericoloso dell’influenza sia una miscela di tre ceppi influenzali e sia già passato all’uomo.

In Cina è stato scoperto un nuovo ceppo d’influenza suina che gli scienziati temono possa scatenare una nuova pandemia.

Il virus dell’influenza, soprannominato G4 EA H1N1, discende geneticamente da A / H1N1, che ha causato la pandemia d’influenza suina del 2009.

Uno studio di 7 anni, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences lunedì, ha identificato il ceppo G4 nei suini, gli ospiti intermedi per i virus dell’influenza. Gli scienziati affermano che i suini sono sempre più infettati dal virus dal 2016.

Quando un maiale cattura diversi ceppi d’influenza, diventa una sorta di contenitore di miscelazione per virus, che può scambiare e sostituire il materiale genetico in un processo noto come riassortimento. Porta alla creazione di un nuovo virus, che sembra essere il caso di G4.

Si ritiene che questa nuova varietà sia una combinazione di tre varietà influenzali: A / H1N1, presente negli uccelli europei e asiatici, e una H1N1 nordamericana che ha geni da virus dell’influenza aviaria, umana e suina.

Ci sono stati casi di lavoratori in allevamenti di suini che contraevano G4 dai maiali, ma non ci sono ancora prove della trasmissione da uomo a uomo. Gli autori dello studio delle università cinesi e del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie sono preoccupati che l’inclusione di geni del virus H1N1 del 2009 possa aiutarlo ad adattarsi per passare da una persona all’altra.

I test hanno anche mostrato che gli esseri umani hanno poca o nessuna immunità al G4, anche quelli che sono stati esposti all’influenza stagionale.

I ricercatori avvertono che è necessario un attento monitoraggio perché il virus è altamente contagioso e ha “tutti i tratti distintivi essenziali dell’essere altamente adattato per infettare l’uomo”.

