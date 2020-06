Domenica il ministero degli Esteri iraniano si è scagliato contro gli Stati Uniti per aver utilizzato denaro dei contribuenti per finanziare “atrocità” commesse da membri del gruppo anti-iraniano Mojahedin-e Khalq (MKO), riferisce la testata Mehrnews.

In un tweet di domenica scorsa il ministero ha scritto che l’organizzazione Mujahedin-e Khalq è un “culto del terrore” che ha le mani sporche di sangue d’iraniani innocenti. Il ministero ha anche attaccato l’Europa per “offrire rifugio al gruppo corrotto”.

MEK is by all means a terror cult.

Europe is home to this rogue entity & Americans taxpayers’ money has funded the atrocities of this corrupt grouplet.

Both have hands in the massacre of innocent Iranians by MEK. #AmericanHumanRightsWeek pic.twitter.com/gkUktAXNAm

— Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) June 28, 2020