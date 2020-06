“Rendere confortevole l’accesso all’ospedale Duilio Casula di Monserrato”: è la richiesta della consigliera regionale del Movimento 5 stelle e segretaria della commissione Sanità e Politiche sociali, Carla Cuccu, che ha presentato una nuova interrogazione.

Il tema verte sulle modalità di accesso al Policlinico di Monserrato: infatti qui sono stati posizionati sei termoscanner (nei due ingressi del Blocco C – ingresso principale, ticket, prelievi e ambulatori di diverse specialità – e nei due del Blocco Q – ginecologia, neonatologia, oncologia, gastroenterologia e neurologia), che servono a misurare la temperatura corporea e contraollare che si indossi correttamente la mascherina.

Ma c’è un problema. “Con le alte temperature di questi giorni – sottolineato Carla Cuccu – è già capitato che più di un paziente sia stato costretto a dover rinunciare alla visita a causa dell’alta temperatura corporea, oltre i 37.5 gradi consentiti dalle norme, segnalata dagli apparecchi. È necessario installare delle pensiline dotate di erogatori di vapore all’esterno del presidio, come pure all’oncologico, in modo tale che i pazienti possano aspettare il loro turno in totale comodità all’ombra”, conclude la consigliera regionale del M5s.