L’emergenza Covid sta coinvolgendo negativamente molti locali che in tutta Italia stanno chiudendo definitivamente, oggi la notizia arriva da Rozzano dove il Circolo Svolta, locale che negli oltre dieci anni di attività ha portato sul palco grandi artisti internazionali, chiuderà definitivamente.

Ad annunciarlo è il Direttivo del Circolo in un post su Facebook.

Ciao a tutti,

ci troviamo costretti, come purtroppo tanti altri in questo periodo, a comunicarvi che con oggi, 30 giugno 2020, il Circolo Svolta chiude i suoi battenti presso la sede di Via Franchi Maggi a Rozzano.

Siamo partiti senza avere quasi nessuna esperienza per quanto riguarda la gestione di associazioni, ma col passare degli anni siamo riusciti a diventare una realtà consolidata sul territorio per quanto riguarda la musica live. Ovviamente il merito, e di conseguenza i nostri più sinceri ringraziamenti, vanno a tutte le band, agenzie, booking, promoter, etc… che hanno collaborato con noi e che hanno reso possibile tutto questo, oltre ovviamente al nostro pubblico che ci mancherà tantissimo.

Un ringraziamento particolare va a Versus Music Project per aver gestito negli ultimi 4 anni l’intera programmazione, specialmente nel campo del metal, e aver fatto sì che il nostro circolo fosse conosciuto anche all’estero.

Un enorme ringraziamento va a tutto il nostro personale bar e tecnici audio per l’enorme lavoro svolto sempre con grande professionalità.

Sperando che le nostre strade in futuro si possano incontrare, con questa foto un po’ ubriaca vi salutiamo. L’unico augurio e saluto che ci viene da farvi è:

BUONA MUSICA A TUTTI!!

Perchè la musica come più volte citava il grande Ezio Bosso, riempie il cuore, la musica come la vita si può fare in un solo modo….insieme !

Direttivo Circolo Svolta