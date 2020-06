La squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola è intervenuta intorno alle 3 del mattino per spegnere le fiamme che hanno divorato un’auto, di proprietà di un allevatore del posto e che si trovava parcheggiata in via Calabria.

Coinvolta parzialmente l’abitazione accanto.

Sul posto i Carabinieri di Torpè e una squadra ENEL per il ripristino delle linee elettriche bruciate.

Foto: