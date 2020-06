I Venom Inc., a causa dei provvedimenti emanati su scala mondiale per contrastare la diffusione del virus Covid-19, riprogrammano le date del “Blood Stained Italian Assault”, precedentemente previste per lo scorso marzo.

Capitanati dal leggendario Tony “Demolition Man” Dolan e dal mitico Mantas, i Venom Inc. saranno in Italia per tre concerti, ecco le date:

✅𝗚𝗜𝗢𝗩𝗘𝗗𝗜 𝟭𝟭 𝗙𝗘𝗕𝗕𝗥𝗔𝗜𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟭

Roma- Traffic Live