“Un incontro inconcludente”. Così i sindacati dei metalmeccanici al termine della riunione convocata dall’assessora dell’Industria Anita Pili sulla vertenza Sider Alloys.

L’argomento con riferimento al nodo dell’energia rimane ancora da sciogliere e la situazione dei circa 20 lavoratori della manutenzione ai quali non è stato rinnovato il contratto e degli 85 rientrati in cassa integrazione non è risolta. “Purtroppo non c’è alcuna novità”, ha dichiarato Rino Barca (Fsm), “non ci resta che auspicare che si risolva la questione legata al prezzo dell’energia, considerato che l’azienda non ha ancora firmato il contratto con Enel”.

Anche se l’incontro doveva avvenire in videoconferenza, le sigle sono state invitate nel palazzo dell’assessorato.

Solidarietà sia dal sindaco di Iglesias, Mauro Usai, sia dal presidente del Consiglio comunale, Daniele Reginali, i quali hanno incontrato i lavoratori davanti allo smelter ex Alcoa. “Solo con il dialogo tra l’azienda e le parti sociali, e con il fondamentale contributo delle Istituzioni, si può trovare una soluzione in grado di garantire una piena ripartenza dello stabilimento e di salvaguardare i posti di lavoro”, hanno detto.

Lo sciopero e il presidio davanti ai cancelli dello stabilimento di Portovesme, quindi, continuano.