Si chiude in questi giorni “Una scelta autentica”, campagna istituzionale di comunicazione sui prodotti DOP e IGP promossa dall’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna.

Un’iniziativa di successo, che ha valicato i confini regionali grazie alla combinazione di linguaggi, canali e strumenti differenti e grazie alla firma dell’unico, vero “sardo per scelta”: Gigi Riva, che in omaggio alla sua terra d’adozione ha prestato la sua voce allo spot dedicato alle eccellenze sarde più autentiche, sicure e riconosciute.

Accanto a ben 18 vini, sono 6 i prodotti agroalimentari sardi riconosciuti come Denominazione di Origine Protetta (DOP): il Carciofo Spinoso di Sardegna, l’olio extravergine d’oliva Sardegna, i tre formaggi ovini Pecorino Romano, Pecorino Sardo e Fiore Sardo, nonché lo Zafferano di Sardegna. Agnello di Sardegna, Culurgionis d’Ogliastra e Mirto di Sardegna sono le tre eccellenze regionali che possono vantare la denominazione IGP (Indicazione Geografica Protetta), assegnata anche a 15 vini.

Sono questi i protagonisti di una campagna che, per raggiungere realmente tutti i sardi, ha guardato in primo luogo ai canali tradizionali, con la diffusione dello spot nel sistema televisivo grazie alla Legge Regionale n. 3/2015 e oltre 330 passaggi radiofonici nelle fasce di massimo ascolto di ben 10 emittenti radiofoniche.

Sono circa 100 le testate giornalistiche regionali e nazionali che hanno contribuito a raccontare le ragioni della “scelta autentica”, molte delle quali specializzate nel settore agroalimentare ed enogastronomico: una risonanza a cui ha certamente contribuito il valore di un testimonial d’eccezione come Gigi Riva, mito intergenerazionale acclamato come “miglior calciatore della storia della Nazionale” dai lettori del principale quotidiano sportivo italiano.

Ed è su web e social media che la comunicazione dell’Assessorato dell’Agricoltura si è concentrata maggiormente, con l’obiettivo dichiarato di instaurare una relazione diretta con i cittadini e creare una vera e propria “comunità” intorno alla qualità europea dei prodotti regionali. Con un collegamento diretto alla pagina istituzionale, sono stati infatti previsti banner pubblicitari sulle testate online, con il coinvolgimento dei principali quotidiani regionali e di 8 testate locali, dal Campidano alla Gallura, per un mese complessivo di campagna.

L’attenzione particolare alle nuove generazioni e a un pubblico di “non addetti ai lavori”, ha portato i promotori a puntare sulla visibilità e sulla riconoscibilità delle singole DOP e IGP, con approfondimenti quotidiani pubblicati sui due canali social più popolari: Facebook e Instagram.

Dedicati ai singoli prodotti, ma anche alle caratteristiche dei regimi europei di qualità, al ruolo dei Consorzi e al valore – non solo economico – della cosiddetta “DOP economy”, gli approfondimenti hanno raggiunto risultati particolarmente significativi, anche grazie ad azioni di tipo pubblicitario che hanno permesso di raggiungere in maniera capillare centinaia di migliaia di sardi.

Nondimeno, il racconto sulle DOP e sulle IGP della Sardegna ha raggiunto anche i canali LinkedIn e Telegram, con la creazione di profili dedicati rivolti a ulteriori pubblici, istituzionali e del mondo produttivo e professionale. Pubblicato anche su YouTube, lo spot è stato particolarmente apprezzato e condiviso, ripreso dalle più autorevoli testate televisive e web, regionali e nazionali, generaliste e specialistiche.

Un’ulteriore linea di intervento ha riguardato il principale motore di ricerca, Google, con un attento studio delle parole chiave e dei meccanismi di indicizzazione dei contenuti.

Non è un caso che oggi digitare “Una scelta autentica” e “Sardo per scelta” permetta di raggiungere in maniera diretta e univoca i contenuti sulle eccellenze agroalimentari regionali, oggetto a loro volta di campagne mirate attraverso il sistema Google Ads e promosse attraverso annunci – sullo stesso motore di ricerca – rivolti agli utenti interessati a informazioni di carattere alimentare, culinario o tecnico-specialistico.

Azioni diverse e integrate, con l’unico e comune obiettivo di permettere ai sardi, per citare lo spot, di «ri-conoscere la tradizione, la sicurezza, la qualità. I nostri valori più profondi».