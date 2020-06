Il Cagliari sfiderà il Bologna tra assenze, prestiti e rinnovi di contratto. Uno già lo sappiamo: Olsen non sarà nella lista dei convocati e per il portiere svedese è l’ultimo giorno in rossoblu prima di ritornare a Roma. In porta ci sarà Cragno.

Altri rinnovi da verificare nelle prossime ore sono quelli di Klavan, comunque infortunato e a rischio per la gara di domani, Cacciatore e Cigarini.

In linea di massima l’orientamento della società è quello di proseguire sino ad agosto con lo stesso organico. Non dovrebbero esserci problemi per Nainggolan, Pellegrini e Mattiello che per il momento staranno al Cagliari. Faragò, operato lo scorso maggio, ha ripreso gli allenamenti. Hanno invece continuato a lavorare a parte Pisacane e Oliva. Difficile, se non impossibile, anche l’arruolamento per la trasferta di Pereiro e Birsa. È probabile che la formazione sarà molto simile a quella usata contro il Torino, forse con turnover Pellegrini-Lykogiannis e Cacciatore-Carboni.

Schieramento: i due “mediani” Nandez e Rog più Nainggolan fra trequarti e regia e davanti i soliti Joao Pedro e Simeone. La sfida col Bologna, comunque, è per il Cagliari decisiva per continuare a dare un senso al campionato prendendo l’Europa come obiettivo. La salvezza è molto vicina, quasi in tasca da sabato: 13 punti di distanza dalla terzultima a dieci giornate dalla fine.