“L’inserimento del principio di Insularità all’articolo 119 della Costituzione rappresenta un anello di congiunzione tra la Carta stessa e lo Statuto speciale sardo”. Sono le parole del presidente del Consiglio regionale Michele Pais (Lega) in commissione Affari costituzionali del Senato, a seguito dell’inizio dell’iter di approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare.

Secondo il massimo rappresentante dell’Assemblea, “la nuova previsione costituzionale non fa che rafforzare lo Statuto che all’articolo 13 prevede che lo Stato, col concorso della Region, dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell’Isola”. Pais ritiene anche che “dallo Statuto la nuova disposizione potrebbe mutuare anche il rapporto collaborativo tra Stato e Regione”.

Pais ha sottolineato che “la Sardegna è un’isola, ma anche una Regione a Statuto speciale che, con la sua identità ben definita sia territorialmente che culturalmente, rappresenta una ricchezza per l’intero Paese. Ma perché manifesti appieno queste potenzialità occorre tuttavia rimuovere quegli ostacoli strutturali che da sempre ne condizionano lo sviluppo”.

Proposta di legge a parte, il presidente ha elencato tutte le iniziative intraprese a livello regionale, nazionale ed europeo: l’istituzione della commissione speciale Insularità, gli accordi tra Stato e Regione che prendono in considerazione il tema dello svantaggio derivante da insularità, e, a livello europeo, la risoluzione in riferimento all’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Ue. Tutte misure che sino ad ora si sono dimostrate inadeguate. Ecco perché, ha chiarito, “il disegno di legge in esame presso questa commissione assume un’importanza fondamentale”.