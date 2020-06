Il contrammiraglio Giuseppe Minotauro, al comando della Guardia costiera di Cagliari per quasi 3 anni, ha passato il testimone, durante una cerimonia svoltasi nel capoluogo, al capitano di vascello Matteo Valente.

Minotauro ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera e della sua permanenza in Sardegna. Tra questi l’incaglio della motocisterna C-Dry Blue a Sant’Antioco per la quale, proprio in questi giorni, inizieranno le operazioni di rimozione. Pettorino ha invece ricordato l’ammiraglio Vincenzo Di Marco, direttore marittimo di Cagliari dal 2011 al 2015, scomparso pochi giorni fa.