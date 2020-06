Incidente stradale questa sera nel quartiere Is Mirrionis, a Cagliari.

Un’Audi Q5 guidata da un 24enne residente in provincia, percorreva via Is Mirrionis in direzione via Campagna, quando, poco dopo il distributore IP, ha investito un pedone, un 72enne residente a Monserrato, che attraversava la strada non nelle strisce pedonali poste poco più avanti, facendolo rovinare a terra.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.