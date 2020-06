La Giunta comunale, su proposta degli assessorati all’Ambiente, ai Servizi sociali e alle Manutenzioni, ha deciso che il Lido di Alghero sarà una spiaggia accessibile alle persone disabili e sarà dotata di strutture per attività ludico ricreative, elioterapia e balneazione per chi ha ridotte capacità motorie.

Sull’area saranno presenti delle passerelle apposite per consentire ai disabili di accedere alla spiaggia e a tutti i servizi dedicati, passerelle che saranno posizionate anche a Fertilia e in altri punti del litorale, mentre intanto proseguono, a cura dell’assessorato alle manutenzioni, i lavori di ripristino delle passerelle fisse in legno che dalla pineta di Maria Pia conducono alla spiaggia e per cui in questi giorni si è reso necessario creare degli attraversamenti provvisori.